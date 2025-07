Le inondazioni in Texas uccidono altre 51 persone tra cui 15 bambini in un campo scout

L’orrore delle inondazioni in Texas si fa sempre più grave: 51 vite spezzate, tra cui 15 bambini innocenti, in un dramma che scuote un’intera comunità. Centinaia di soccorritori sono sul campo, ma il dolore delle famiglie nelle zone colpite, come Kerr e Kerville, è incolmabile. In questa tragedia, l’umanità si stringe per trovare speranza e solidarietà tra le macerie di una terra devastata.

Centinaia di soccorritori sono stati inviati sul posto per cercare i dispersi nel Texas centrale, dopo che le inondazioni improvvise hanno ucciso 51 persone, tra cui 15 bambini. La zona più colpita è la contea di Kerr. Adesso sono 32 le vittime accertate delle inondazioni del Guadalupe River nel centro del Texas, a Kerville, non lontano da St Antonio. Si tratta di 18 adulti e 14 bambini. Ma l’angoscia piu grande delle famiglie e degli abitanti dell’area colpita è che non si hanno ancora notizie di 27 minorenni, tutte femmine tra i 7 e i 17 anni, travolte in piena notte dalla furia del fiume che ha spazzato via le loro fragili tende mentre si trovavano nel campo scout cristiano di Hunt, una zona molto verde e selvaggia famosa per le sue passeggiate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Le inondazioni in Texas uccidono altre 51 persone, tra cui 15 bambini in un campo scout

