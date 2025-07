Il capogruppo Pd Rossi | Siamo di stimolo alla giunta

Visti i numeri, abbiamo un ruolo di stimolo e confronto costruttivo con la giunta, lavorando insieme per il bene della comunità e garantendo equilibrio e rappresentanza.

Francesco Rossi guida il più nutrito gruppo in consiglio comunale, quello del Pd, partito di maggioranza relativa. Sedici consiglieri con diritto di voto, inclusi presidente del consiglio e sindaco. Come avete trovato l'amalgama in questo primo anno di sindacatura con molti volti nuovi, capogruppo Rossi? "Quello del Pd è un gruppo solido con competenze eterogenee ed a maggioranza femminile. I personalismi sono minimi. Visti i numeri, abbiamo avuto bisogno di conoscerci reciprocamente, trovare appunto il giusto amalgama e, per chi è nuovo dell'incarico, comprendere le dinamiche del ruolo. Le analisi non sono mai immediate e richiedono discussioni a volte lunghe.

