Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2025 ore 07 | 25

Benvenuti su Astral Infomobilità, il punto di riferimento per la viabilità nel Lazio. Alle 07:25 del 6 luglio 2025, le strade della regione risultano scorrevoli, grazie a un servizio di aggiornamento puntuale sulla mobilità. Con l’apertura della nuova tratta San Giovanni - Colosseo e le attività tecniche correlate, il sistema di trasporto pubblico si adatta per garantire un viaggio confortevole e sicuro a tutti i cittadini. Continuiamo a monitorare la situazione e a fornirvi notizie utili per i vostri spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione risulta regolare sulle strade e autostrade della regione Lazio parliamo di trasporto pubblico per consentire le attività tecniche connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni porta metronia Colosseo e dell'interscambio con la metro B oggi sarà chiusa la metro C attive linee bus sostituire MG San Giovanni Pantano ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle Lena seguiranno gli stessi orari della metropolitana per radio di Felice Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione ora un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2025 ore 07:25

