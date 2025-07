Calciomercato Milan due terzini di livello per Allegri | le indiscrezioni

Il calciomercato estivo si infiamma in casa Milan, con l'obiettivo di rinforzare la difesa e accontentare Allegri. Due talenti di livello sono pronti a vestirsi di rossonero, uno per la corsia destra e l’altro per quella sinistra. La squadra si prepara a una vera rivoluzione sulle fasce: ecco le indiscrezioni che potrebbero cambiare il volto del Milan nella prossima stagione, puntando a competere ancora più forte.

Il Milan prenderĂ un terzino destro e un terzino sinistro nel calciomercato estivo: due nomi si aggiungono al 'casting' dei dirigenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, due terzini di livello per Allegri: le indiscrezioni

