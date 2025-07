Maltempo oggi allerta meteo arancione per temporali in Lombardia | gialla in altre 8 regioni

Preparatevi, perché la giornata di oggi si presenta all'insegna di un meteo imprevedibile: in Lombardia è stato dichiarato il livello arancione per temporali intensi, mentre altre otto regioni sono sotto allerta gialla. La Protezione Civile invita alla prudenza e alla massima attenzione. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili, perché sapere cosa ci aspetta è il primo passo per affrontare al meglio questa giornata intrigante ma a tratti tempestosa.

(Adnkronos) – Allerta arancione per il maltempo oggi, domenica 6 luglio, in Lombardia. Sulla base dei fenomeni previsti, scrive la Protezione Civile, è stato emesso per la Regione un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Allerta gialla, invece, sempre per rischio temporali in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e su buona .

In questa notizia si parla di: allerta - maltempo - arancione - temporali

