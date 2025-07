Prezzi alle stelle poco staff e i clienti chiedono acqua del rubinetto Intervista allo chef Bledar Kola sull’overtourism in Albania

Tra luci e ombre di un turismo in fermento, abbiamo intervistato lo chef Bledar Kola, volto noto dell’alta cucina albanese con Mullixhiu a Tirana. Tra prezzi alle stelle, staff ridotto e clienti che preferiscono l’acqua del rubinetto, lo chef riflette su come un approccio più sostenibile avrebbe potuto valorizzare il paese. Scopriamo insieme le sue opinioni su un turismo che può essere, se guidato con attenzione, un’opportunità di crescita e rispetto per l’Albania.

Luci e ombre di un approccio al turismo che forse andava gestito meglio nelle parole dello chef albanese che con Mullixhiu ha portato a Tirana l’alta cucina. E che punta a un viaggiatore diverso. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Prezzi alle stelle, poco staff e i clienti chiedono acqua del rubinetto”. Intervista allo chef Bledar Kola sull’overtourism in Albania

