In Cisgiordania i bulldozer israeliani spianano i campi profughi

Yemen, lanciato un missile verso Israele. Hamas dice "sì" alla proposta di tregua, ma Netanyahu definisce "inaccettabili" le richieste. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - In Cisgiordania i bulldozer israeliani spianano i campi profughi

In questa notizia si parla di: cisgiordania - bulldozer - israeliani - spianano

Cisgiordania, un bulldozer dell'esercito israeliano distrugge una casa - Il 15 maggio, a Tammun nella Cisgiordania occupata, un bulldozer dell'esercito israeliano ha demolito una casa durante un raid.

Yemen, lanciato un missile verso Israele | Hamas dice sì alla proposta di tregua, ma Netanyahu definisce inaccettabili le richieste; Demolire tutto per impedire il ritorno; No Other Land.

Bulldozer israeliani spianano la strada. E quando l’esercito israeliano avrà finito il lavoro a Gaza... - Affaritaliani.it - Quando l’esercito israeliano avrà finito il lavoro a Gaza, verrà il turno della Cisgiordania . Da affaritaliani.it

Israele, caos in Cisgiordania: irruzione nei campi palestinesi con bulldozer e cecchini - MSN - L'esercito di Israele ha fatto irruzione con bulldozer nei campi palestinesi della Cisgiordania distruggendo strade, edifici e altre infrastrutture. Scrive msn.com