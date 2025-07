Antisemitismo dilagante | il prof fan di Hamas che tifa Hezbollah contro gli ebrei

In un clima di crescente antisemitismo, una recente condivisione ha suscitato scalpore: il prof. Lorenzo Maria Pacini, docente di Filosofia, ha condiviso una poesia del martire Qasem Soleimani, dedicata a Ali Akbar, e ha mostrato simpatia per Hezbollah e Hamas. Un gesto che mette in luce come anche figure accademiche possano alimentare tensioni e intolleranza. La scena invita a riflettere sull’importanza di un impegno contro ogni forma di odio e discriminazione.

«Il martire Qasem Soleimani recita una poesia dedicata al nobile Ali Akbar poco prima che il martire Mostafa Basreddin, comandante militare di Hezbollah, entri nel campo di battaglia in Siria (dove diventerĂ martire nel 2016)». A ricondividere queste parole nelle proprie storie il 4 di luglio non è un membro di Hamas, ma un professore. Si chiama Lorenzo Maria Pacini e ha un curriculum piuttosto variegato: Professore associato in Filosofia politica e Geopolitica presso l'UniversitĂ UniCampus HETG di Ginevra da un anno e nove mesi; Professore a contratto con UniDolomiti e SSML San Domenico da quattro anni e cinque mesi oltre a ricoprire il ruolo di delegato presso l'Accademia San Pietro da otto anni e due mesi stando a quanto compare sul proprio profilo LinkedIn, in cui tutte le posizioni attualmente risultano attive, anche se sugli altri social compaiono ulteriori incarichi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Antisemitismo dilagante: il prof fan di Hamas che tifa Hezbollah contro gli ebrei

In questa notizia si parla di: hamas - hezbollah - antisemitismo - dilagante

Il triangolo del fuoco: Hezbollah, Houthi, Hamas pronti a entrare in guerra - Il triangolo del fuoco si sta stringendo, con Hezbollah, Houthi e Hamas pronti a scuotere la stabilitĂ della regione.

Unifil: 'Israele ha distrutto le nostre strutture a Naqura'; DAI GIORNALI DI OGGI – Bokertov 8 ottobre 2024; “La nuova caccia all’ebreo”: l’antisemitismo che cambia nel libro di Pierluigi Battista.

Ecco il prof fan di Hamas: tifa Hezbollah contro gli ebrei. COsa scrive sui social - comandante militare di Hezbollah, entri nel campo di battaglia in Siria (dove diventerà martire nel 2016)». Da iltempo.it

Antisemitismo dilagante, Fadlun: "Dolore aumentato, università centri di odio" - Il Tempo - I cortei pro Hamas e Hezbollah sono partiti da alcune università che da templi della cultura si sono trasformati in luoghi ... iltempo.it scrive