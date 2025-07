Riappropriarsi di relazioni reali un ritorno alle radici dell’umano nelle parole di Crepet Lettera

In un mondo dominato dalla tecnologia e dai collegamenti virtuali, Paolo Crepet ci invita a riscoprire il valore delle relazioni autentiche e tangibili. Un richiamo forte e necessario per tornare alle radici dell’umanità , riscoprendo il calore dello sguardo e il significato profondo del contatto umano. È tempo di riappropriarci delle relazioni reali: un gesto che può rivoluzionare il nostro modo di vivere e di essere.

Inviata da Simone Billeci - Nel cuore dell’analisi offerta da Paolo Crepet nell’intervista rilasciata a Tgcom 24 e riportata da Orizzonte Scuola, si trova un’affermazione che ha la forza di una sentenza educativa e al tempo stesso di un invito urgente all’azione: “Dobbiamo riappropriarci di relazioni reali”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scarsa autostima, relazioni sbagliate, bisogno costante di approvazione: molte di queste dinamiche nascono dalla difficoltà di riconoscere la propria parte più autentica e di dar voce ai propri reali bisogni. Imparare a guardarsi dentro non è però così semplice. Da dove partire? A spiegarlo nel loro nuovo libro sono Anna De Simone e Ana Maria Sepe, fondatrici di Psicoadvisor.

