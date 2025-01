Sport.quotidiano.net - Stasera al PalaBigi la penultima giornata di B Interregionale. Re-Basket sfida Bergamo. Novellara: via Bertani

Appuntamento casalingo per la Re-2000 (14), in campo alle 20,30 alnelladella prima fase di Bcontro la Blu Orobica(16). Già certa di partecipare al Play-In Out, che servirà a decretare le retrocessioni in C, i biancoblù hanno necessità di vincere, siccome i punti ottenuti negli scontri diretti saranno portati appresso anche nella seconda parte di stagione: "E’ una partita fondamentale, abbiamo bisogno di una prova solida e di dare tutto" spiega coach Alberto Baroni. "Dobbiamo andare in campo con coraggio, cercando di giocare con grande intensità in ambo le metà campo".arriva in via Guasco reduce da 3 vittorie di fila e, all’andata, si è imposta 74-65 dopo la rimonta dal -16 di una Re-2000 che era riuscita a riequilibrare il match.