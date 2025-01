Calciomercato.it - Santiago Gimenez ko in Champions: cosa cambia l’infortunio per il Milan

Leggi su Calciomercato.it

Brutte notizie arrivano per i rossoneri dalle gare europee: si è fatto male durante il match, ora possonore tutti i pianiProblema fisico pered ora per ilpossonore tutti i piani di mercato. L’attaccante messicano è protagonista assoluto nella sfida tra Lille e Feyenoord: prima va in gol al 14?, pareggiando il vantaggio iniziale francese, quindi poco prima della mezz’ora è costretto a chiedere il cambio per un problema fisico, con Ueda che entra in campo al suo posto.ko inper il(LaPresse) – Calciomercato.itDa valutare ora l’entità delaccusato dache già ad inizio stagione ha dovuto saltare due mesi per un problema alla coscia. Non sono ancora chiari i dettagli del problema accusato questa sera, ma certo lo stop può avere influenza sui piani di mercato dei rossoneri che avevano messo proprio il messicano in cima alle preferenze per l’attacco.