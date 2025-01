Dilei.it - Sanremo 2025, Sarah Toscano canta Amarcord. Di cosa parla la canzone

Da vincitrice della ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi – quella dello scorso anno – a Big in gara a: quello diè il fortunato approccio alla carriera da artista che si augurerebbe ad ogni giovane emergente. Lacon cui avrà il piacere di calcare il prestigioso palco dell’Ariston è, un pezzo originale e dalla freschezza tipica di Déjà vu chedi ricordi e nostalgia.Dopo aver vinto il talent più famoso della tv italiana facendo ballare il pubblico a suon di Déjà vu, Viole e Violini, Mappamondo, Touché e Sexy Magica,ha scelto per il proprio esordio sanremese di portare in gara un altro brano ritmato, dal mood dance caratteristico della sua musica, che si rifà a certe produzioni emblematiche dell’inizio degli anni 2000.