Ilgiorno.it - Nicola de Cardenas morto sull’Etna, l’omaggio della sua azienda. “Più di un leader, un visionario”

Voghera (Pavia) – Non si conoscono ancora i tempi del rientrosalma dalla Sicilia. La famiglia dide, sessantenne vicepresidente di Assolombarda e presidentesede di Pavia dell’associazione, amministratore delegatoDecsa di Voghera,domenica in un tragico incidente mentre praticava scialpinismo sulle pendici dell’Etna, ha però fatto sapere che saranno celebrate “esequie in forma privata”, senza cerimonie pubbliche a Voghera o Pavia. Ieri mattina, dal Soccorso alpino e speleologicoSicilia, è stata ricostruita nei dettagli dei diversi interventi una domenica particolarmente tragica, dove oltre adeha perso la vita anche un diciassettenne catanese, precipitato in un altro incidente “sempre a causa del ghiaccio, in un canalone dentro la Valle del Bove”.