Dayitalianews.com - NAS in azione in provincia di Latina: multa e denuncia per i titolari di un bar e di una pizzeria-ristorante

Leggi su Dayitalianews.com

Ispezioni nei locali tra Formia e GaetaNella giornata di ieri, i Carabinieri della Stdi Formia, insieme ai militari del Nucleo Antisofistice Sanità (NAS) di, hanno condotto una serie di controlli a tappeto nei locali di ristore negli esercizi commerciali della zona. L’obiettivo dell’operera verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e accertare eventuali violazioni che potessero mettere a rischio la sicurezza dei consumatori e dei lavoratori.Violazioni in un bar di FormiaDurante i controlli, le forze dell’ordine hannoto un uomo di 52 anni, titolare di un bar a Formia, per mancata predisposizione delle misure di pronto soccorso e assistenza medica di emergenza per i dipendenti. La normativa vigente impone agli esercenti di garantire la sicurezza dei lavoratori, e il mancato rispetto di queste disposizioni può comportare sanzioni severe.