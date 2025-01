Ilfattoquotidiano.it - L’ex assessore regionale alla Famiglia Paolo Colianni condannato per violenza sessuale su minore

della Regione Siciliana,è statoa 5 anni e 4 mesi di carcere persu. La sentenza è arrivata al termine della camera di consiglio a seguito di rito abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare di Enna., medico e psicoterapeuta, che è agli arresti domiciliari dal 27 gennaio dello scorso anno, era accusato da una giovanissima, di avere abusato di lei durante le sedute di psicoterapia. Vari episodi che sarebbero stati cristallizzati in una serie di prove acquisite dprocura e che hanno portato al verdetto di primo grado.L’indagine era partita dopo la segnalazione dell’istituto scolastico frequentato d, dove una delle docenti aveva notato per prima il malessere della vittima, attivando di conseguenza le procedure del “codice rosso”.