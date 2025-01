Lettera43.it - Il ministro Schillaci frena la Lega sull’uscita dell’Italia dall’Oms e smentisce Salvini sui numeri

L’uscitadall’Organizzazione mondiale della sanità «non è contemplata nel programma di governo»: lo ha detto ildella Salute Oraziodurante un question time alla Camera. Ilsi riferiva al ddl che laha presentato al Senato chiedendo che l’Italia, come gli Stati Uniti di Donald Trump, esca dall’agenzia delle Nazioni Unite.ha poi aperto alla possibilità di un «dibattito costruttivo» che miri ad «analizzare criticamente» il ruolo dell’Oms, con particolare riferimento «all’allocazione, all’utilizzo delle risorse e alla governance». Ma l’isolazionismo, ha avvertito il, non è la strada giusta: «Dobbiamo rafforzare il ruoloe del nostro modello nei consessi internazionali perché isolarsi non rappresenta una strada percorribile per affrontare le complesse sfide sanitarie globali del nostro tempo.