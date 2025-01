Isaechia.it - Fabrizio Corona, le clamorose rivelazioni su Fedez: “Ha amato due donne per anni e ha tentato anche di togliersi la vita”, il retroscena su Sarà Sanremo

In una nuova puntata del podcast Falsissimo,si è occupato della situazione sentimentale disganciando una vera e propria bomba. Già in un’altra occasione aveva sollevato la questione dei presunti tradimenti del cantante.L’ex re dei paparazzi, infatti, ha svelato l’identità della donna con cui il rapper avrebbe tradito Chiara Ferragni prima e durante il matrimonio.ha rivelato che lo stessogli avrebbe confidato di averle duecontemporaneamente.Ma le sue non sono semplici insinuazioni: ha infatti fornito nome e cognome della misteriosa ragazza, Angelica Montini, insieme a prove audio delle sue parole e alcuni screen che lascerebbero poco spazio ai dubbi. Una conversazione, quella trae i due presunti “amanti”, che lui ha scelto di pubblicare e di rendere accessibile solo agli abbonati del suo canale.