Escargot. Lo spettacolo per bambini

La Stagione Famiglie del Teatro Sociale continua in Sala Bianca sabato, alle 16, con loper ipiù piccoli, a partire dai 2 anni, della compagnia Teatro del Piccione: ". L’eterna bellezza delle piccole cose". Una chiocciola - una creatura di genere, età e provenienza indefinita - si aggira con andamento costante e leggero. Porta con sé una casa-bagaglio. Incontra persone, luoghi, mondi e li porta con sé. Li conserva nel suo guscio di memoria e li regala in un incontro poetico e lieve, restituendoli in forma di racconto. Info e prenotazioni sul sito del Teatro Sociale, www.teatrosocialecomo.it.