"Ecco cosa sta per fare": rumors a Nove su Amadeus, cerca un nuovo flop?

pronto a lanciare unprogramma sul? Stando a un'indiscrezione di TvBlog, il conduttore, ex volto Rai, starebbe pensando a unprime time da proporre dopo le esperienze di Chissà chi è e de La Corrida. Anche se in tutti e due questi ultimi casi, i numeri non sembrano essere stati tanto positivi per il conduttore, sicuramente molto lontani da quelli che riusciva a conquistare con i suoi programmi in Rai, a partire da Affari Tuoi e dalle sue cinque edizioni di Sanremo. In ogni caso, secondo il portale specializzato in tv, la nuova trasmissione cui starebbe pensandosarebbe "un programma musicale". Tutto, comunque, sarebbe ancora in corso di lavorazione. Nulla di certo o di definito.starebbe mettendo in ordine le idee con il suo staff di autori: “Sarà un programma musicale i cui contorni sono in fase di studio.