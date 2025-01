Cultweb.it - Come si gioca a Fantasanremo? Ecco tutte le novità del 2025

Il Festival di Sanremo è alle porte (si comincia l’11 febbraio) e,ogni anno, torna puntuale il, il fantasy game che ha trasformato il celebre evento musicale in un fenomeno di costume con quasi tre milioni ditori. Anche quest’anno, il gioco promette scintille con un regolamento rinnovato, bonus e malus inediti e una marea di sorprese.Angelina Mango vince Sanremo 2024 (fonte: RAI)si? Ognitore ha a disposizione 100 “baudi” (la moneta virtuale ispirata a Pippo Baudo) per acquistare 7 cantanti in gara al Festival. Ogni artista ha una quotazione diversa, quindi bisogna scegliere con cura la propria formazione. Non puntate subito sui pezzi grossi, insomma, ma scegliete anche le “seconde linee” (che costano decisamente meno). Durante le serate del Festival, i cantanti possono guadagnare bonus (e incorrere in malus) in base a ciò che fanno e dicono sul palco, ma anche dietro le quinte e durante le apparizioni televisive successive.