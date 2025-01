Champions League TardelliL’Inter andrà avanti

Terzotemponapoli.com - Champions League, Tardelli”L’Inter andrà avanti”

Leggi su Terzotemponapoli.com

, Tardelli” L’Inter”“Il calendario e troppi gol: non mi piace il nuovo formato”! Le parole di Marco Tardelli in vista dell’ultima giornata del girone di: “Ecco perchè non mi piace il nuovo formato”.Marco Tardelli boccia il nuovo format della: “Non mi piace” il primo laconico commento nell’intervista rilasciata a La Repubblica. Di seguito le altre parole dell’ex campione del mondo del 1982.COSA NON GLI PIACE – “Il calendario. È diverso per ogni squadra, così si creano delle disparità“.TANTI GOL – “Appunto, sono troppi. Il calcio è cambiato, faccio fatica ad accettarlo“.L’INTER CON LE SECONDE LINEE IN EUROPA – “Le riserve oggi non esistono più. Ci sono cinque sostituzioni, quelli che iniziano in panchina sono titolari che giocano meno.