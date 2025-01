Gamberorosso.it - A Como torna a vivere la storica distilleria che dedicò un amaro a Fausto Coppi

Leggi su Gamberorosso.it

La leggenda narra di uno strano personaggio, fra il 1700 ed il 1800, tra i due rami del lago di, nel piccolo paese di Canzo. Stregone, alchimista, guaritore ed erborista era a tutti noto come Scannagatta. Lo Scannagatta sperimentava, mescolava, inventava, studiava le giuste proporzioni che rendessero le sue ricette un toccasana per chi ne avesse necessità. Fra le prime c'era un liquore giallo paglierino, il Vespetrò Speciale, preso in prestito niente meno che dall’omonimo francese (non speciale) probabilmente durante la dominazione Napoleonica di inizio ‘800. Sorseggiato anche da Stendhal, ebbe grande successo a fine secolo sino al termine della produzione che avvenne nel 1991. Una famiglia di imprenditori locali mantiene fortunatamente le ricette e una produzione minima finché, nel gennaio 2024 si costituisce una nuova società, la Nuova Scannagatta Srl che acquista i marchi e le ricette, riportando in vita il prodotto.