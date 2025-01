Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus (Gazzetta), sarà rottura: nessuna possibilità di rinnovo! E l’entourage ha in mente questo piano

di RedazioneNews24, secondopotrebbe essere separazione tra le parti. Non ci sarebberodi: le ultimeSecondo quanto riferito dalladello Sport, il nome di Dusanmolto presto potrebbe diventare uno in uscita dal calciomercato. Tra il serbo e il club bianconero ci sarebbe aria di addio, viste le ormai residuedi.Il numero 9 non vorrebbe rinnovare al ribasso elo hanno confermato i suoi agenti nell’incontro prima di Natale. Ormai, dopo le panchine nelle ultime partite, tira una brutta aria e si dovrà convivere ancora per 5-6 mesi. Anche se, svela il quotidiano, avrebbe indi portarlo via a zero nel 2026. Cosa che alla Continassa vogliono evitare a tutti i costi.