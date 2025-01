Inter-news.it - VIDEO – Tornano la Champions League e… le pallonate a Thuram

Domani sera torna lae l’Inter giocherà contro il Monaco a San Siro. Marcusha rispettato le tradizioni e si è buttato sui palloni, il simpaticosu X.DIVERTIMENTO – L’allenamento di rifinitura al day-after della partita diè una consuetudine, non da meno ormai lo sketch di Marcus. Questa mattina il francese ed i compagni si sono allenati ad Appiano Gentile in vista della sfida europea contro il Monaco a San Siro. Sarà l’ultima giornata del mini-campionato e i nerazzurri hanno bisogno di almeno un punto per qualificarsi agli ottavi di finale in maniera diretta. L’Inter ha pubblicato su X il solitodi Tikus.Abitudini pre #UCL.anche sotto la pioggia ??#ForzaInter #InterMonaco pic.twitter.com/tanZAnQyZ2— Inter ?? (@Inter) January 28, 2025Scivolata disui palloni esuccessive sul calciatore divertito al centro del campo.