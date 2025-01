Screenworld.it - Ubisoft chiude un altro studio e annuncia 185 licenziamenti

Il colosso dei videogiochista lentamente cadendo a pezzi. Purtroppo è proprio la multinazionale francese chein presa diretta la chiusura di un, quello inglese di Leamington per la precisione, con un pesante licenziamento che ha coinvolto 185 dipendenti.Un portavoce diha affermato ai microfoni di Eurogamer che saranno effettuati dei lavori di miglioramento e riqualifica mirati che coinvolgeranno le sedi diDüsseldorf,Stockholm eReflections. Questi ultimi garantiranno delle risoluzioni a lungo termine che abbatteranno i costi al momento troppo esosi per la compagnia, ma qualcuno deve farne le spese e questa volta è toccato ai lavoratori inglesi:Come parte dei nostri continui sforzi per dare priorità ai progetti e ridurre i costi che garantiscono la stabilità a lungo termine di, abbiamoto lavori di miglioramento e ristruturazione mirati pressoDüsseldorf,Stockholm eReflections e la chiusura definitiva della sede diLeamington.