Ex guardia giurata arrestata a Crotone kg di droga trovati in auto | quante migliaia di euro vale sul mercato

Un arresto che scuote Crotone: una guardia giurata è finita in manette con oltre 2,5 kg di hashish e una pistola trovati in auto durante un'operazione della Polizia. Ma quanto valgono sul mercato nero queste sostanze? La risposta svela il traffico illecito dietro a questi numeri e ci invita a riflettere sul fragile equilibrio tra sicurezza e criminalità.

Ex guardia giurata arrestata a Crotone: sequestrati oltre 2,5 kg di hashish e una pistola durante un controllo della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ex guardia giurata arrestata a Crotone, kg di droga trovati in auto: quante migliaia di euro vale sul mercato

