MATIS torna con Come fanno gli altri | il nuovo singolo che dà voce all’ansia sociale

Dall’11 luglio 2025, il nuovo singolo di Matis, “Come fanno gli altri,” illumina le nostre emozioni più profonde, affrontando con sincerità l’ansia sociale che colpisce i giovani. Disponibile dal 20 giugno sulle piattaforme di streaming, questa canzone si propone come un inno di riconoscimento e speranza, invitando tutti a condividere le proprie sfide e a trovare conforto nel non essere soli. Perché, alla fine, tutti chiediamo semplicemente: come fanno gli altri?

Dall’11 luglio 2025 sarà in rotazione radiofonica “Come fanno gli altri”, il nuovo singolo di Matis disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 20 giugno. “Come fanno gli altri” è un brano che affronta una tematica estremamente contemporanea, l’ansia, che, soprattutto nei giovani, si manifesta in svariate sfaccettature, compresa l’ansia sociale. “Come fanno gli altri” di MATIS, Un brano sulla difficoltà di sentirsi “al posto giusto”. A partire da venerdì 11 luglio 2025, entrerà in rotazione radiofonica “Come fanno gli altri”, il nuovo singolo di MATIS, disponibile già dal 20 giugno 2025 su tutte le piattaforme digitali di streaming. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - MATIS torna con “Come fanno gli altri”: il nuovo singolo che dà voce all’ansia sociale

In questa notizia si parla di: fanno - matis - ansia - singolo

Demoncandy è il volto umano della trap - Rockit.it - Demoncandy (vero nome Emanuele Cogoni) ha 21 anni, è toscano di Cecina (LI) e ha partecipato alla finale di DreamHit, il social talent con cui si è fatto notare dalle etichette discografiche. Lo riporta rockit.it