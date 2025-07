Mostre Adamo le origini | la personale di Francesca Adamo

Scopri “Adamo, le origini”, la mostra di Francesca Adamo che trasforma l’arte in un viaggio di riscoperta interiore. Dal 10 al 19 luglio, la suggestiva Chiesa di San Lorenzo a Gussago si apre a un’esperienza unica, dove il visitatore diventa protagonista di un percorso simbolico e meditativo. Un’occasione per immergersi nelle proprie radici e lasciarsi coinvolgere da un’esperienza artistica coinvolgente e riflessiva.

Roma, 7 lug. (askanews) – Dal 10 al 19 luglio la suggestiva cornice della Chiesa di San Lorenzo a Gussago ospita “Adamo, le origini”, personale di Francesca Adamo (curata da Martina Pansi), una mostra che supera i confini dell’esposizione tradizionale per farsi esperienza artistica e meditativa, viaggio immersivo che invita il visitatore a riscoprire le proprie radici, trasformandolo in spett-attore attivo e partecipe di un percorso simbolico ed emozionale. “La mostra nasce dal desiderio di offrire uno spazio in cui fermarsi, ascoltare e ritrovarsi. ‘Adamo, le origini’ non è solo un percorso visivo, ma un’esperienza che invita a tornare all’essenziale, alle domande profonde che ci abitano: chi siamo, da dove veniamo, cosa ci lega alla terra, al cielo, agli altri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it