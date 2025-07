Maxi blitz a Roma in via Sergio Tofano nelle case occupate | sgomberi degrado e droga nei cioccolatini

Un maxi blitz a Roma scuote il quartiere: operazione interforze tra sgomberi, contrasto al degrado e lotta alla droga nelle case occupate di via Sergio Tofano. Con 71 persone identificate, 5 denunciate per occupazione abusiva e una donna arrestata per spaccio, la città mostra un volto deciso a ripulire i propri quartieri. Una giornata di azioni decise, simbolo di impegno concreto contro l’illegalità e il degrado urbano.

Operazione interforze a Roma: 71 identificati, 5 denunciati per occupazione abusiva e una donna arrestata per spaccio di droga.

