LIVE Cobolli-Cilic 0-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | iniziato il match!

Il match tra Cobolli e Cilic a Wimbledon 2025 sta regalando emozioni intense e colpi sorprendenti. Con scambi serrati e risposte brillanti, i due campioni si sfidano con determinazione sotto gli occhi attenti di tifosi e appassionati. Restate sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: il cuore di Londra batte forte!

40-30 Ace (3°). 30-30 Primo scambio lungo, sbaglia prima di dritto il croato. 30-15 Ace (2°). 15-15 Prima vincente Cilic. 0-15 Risposta molto profonda con il dritto e primo punto in risposta! C'è Edoardo Bove, ex calciatore della Roma, a vedere il romano! 1-1 A zero anche Cobolli! 40-0 Sbaglia di rovescio Cilic. 30-0 Lungo il dritto del croato. 15-0 Sbaglia un comodo dritto in comando delle operazioni Cilic. 0-1 Ace (1°), prima o poi doveva entrare una prima. 40-0 Terza seconda, terzo errore del romano. 30-0 Altra non risposta su un'altra seconda di Cobolli, sempre di rovescio.