Vieri convinto | Parole Lautaro? Normali ‘scosse’ l’Inter è ancora da scudetto e fa bene a tenere Pio Esposito perché…

Christian Vieri, ex stella dell’Inter, si pronuncia sul recente caso Lautaro-Calhanoglu e svela il suo punto di vista su come la squadra possa continuare a puntare verso lo scudetto. Con parole sincere e appassionate, il Bobo diffonde un messaggio di fiducia e stima, sottolineando l’importanza di tenere Esposito nel cuore del progetto nerazzurro. In un mondo di incertezze, le sue parole sono una vera boccata d’aria fresca per i tifosi interisti.

L’ex attaccante dell’Inter, Christian Vieri, interviene sul caso scoppiato dopo le parole di Lautaro su Calhanoglu: altro attestato di stima a Esposito. Intervistato dal Corriere della Sera in occasione di una delle tappe dell’edizione 2025 del Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour, Christian Vieri affronta alcuni temi legati al mondo Inter, dal caso Calhanoglu al futuro in nerazzurro di Francesco Pio Esposito. L’ex attaccante parla anche del nuovo Milan di Massimiliano Allegri e delle scelte fatte finora sul mercato da Tare. La tappa di Senigallia della “Bobo Summer Cup Padel Tour 2025” ha visto la partecipazione di numerosi ex campioni del calcio, tra cui Alessandro Matri, Giuseppe Pancaro, Fabio Budel e Vincent Candela. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vieri convinto: «Parole Lautaro? Normali ‘scosse’, l’Inter è ancora da scudetto e fa bene a tenere Pio Esposito perché…»

