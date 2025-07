Douglas Luiz Juve spunta il retroscena | incontro negli Stati Uniti con gli agenti del brasiliano come cambia il suo futuro

Un nuovo retroscena rischia di rivoluzionare il futuro di Douglas Luiz alla Juventus. Durante il Mondiale per Club negli Stati Uniti, gli agenti del centrocampista brasiliano si sono incontrati con la dirigenza bianconera, alimentando le voci di una possibile svolta nella sua carriera. Ma cosa riserverà il futuro per questo talento del Brasile? La vicenda si fa sempre più intrigante e promette colpi di scena sorprendenti.

Douglas Luiz Juve, spunta il retroscena: incontro negli Stati Uniti con gli agenti del brasiliano, ecco come cambia il futuro del centrocampista. La situazione di Douglas Luiz  alla Juve  potrebbe presto subire un cambiamento. Come riportato da Tuttosport, gli agenti del centrocampista brasiliano hanno incontrato la dirigenza bianconera negli Stati Uniti durante il Mondiale per Club per discutere del futuro del giocatore. Nonostante il suo arrivo alla Juve  con grandi aspettative, Douglas Luiz  non è riuscito a imporsi come titolare fisso, e ora il club è alla ricerca di una soluzione che permetta sia al giocatore che alla società di trovare la giusta collocazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, spunta il retroscena: incontro negli Stati Uniti con gli agenti del brasiliano, come cambia il suo futuro

In questa notizia si parla di: brasiliano - agenti - luiz - juve

Ubriaco in aereo aggredisce agenti a Orio al Serio, arrestato brasiliano - Un episodio sconcertante ha scosso l’aeroporto di Orio al Serio: un passeggero brasiliano, in stato di ebrezza, ha aggredito gli agenti di sicurezza, causando lesioni serie.

Juventus, non solo attacco: idea Bissouma per il centrocampo. E un ex Udinese per la fascia La Juventus è partita dall’attacco, ma è decisa a rinfrescare tutti i reparti. «Ho l’ossessione di rinforzare la squadra», ha garantito il dg Damien Comolli nei gi Vai su Facebook

Douglas Luiz si sfoga: I miei infortuni alla Juve non sono normali. Ora rispondete a una domanda; Svaligiata la villa di Douglas Luiz mentre è in campo con la Juve; Mistero Douglas Luiz, tutta la verità : di cosa soffre e quando torna.

Douglas Luiz via dalla Juve, l’opzione è sempre più consistente: fissato il prezzo del brasiliano, ci sono due strade per il futuro - Douglas Luiz via dalla Juve, l’opzione è sempre più consistente: fissato il prezzo del brasiliano, ci sono due strade per il futuro del centrocampista Il futuro di Douglas Luiz alla Juve è incerto, e ... Segnala juventusnews24.com

Douglas Luiz Manchester United, l’affare può decollare: Amorim lo apprezza, la Juve ha già in mente questo scambio! Le ultime - Douglas Luiz Manchester United, l’affare può decollare: Amorim lo apprezza, la Juve ha in mente questo scambio! Da juventusnews24.com