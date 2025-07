Da golden boy a disperso | Inter si rivede Vanheusden l' ex prodigio ancora sotto contratto

Dopo un lungo calvario di oltre tre anni, Vaneheusden fa il suo ritorno in casa Inter, portando con sé storie di speranza e rinnovamento. A soli 26 anni, il difensore belga, considerato una promessa, ha affrontato un percorso difficile segnato da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per più di 1000 giorni. Ora, la sua ripresa rappresenta una vera e propria rinascita, confermando quanto l’amore per i nerazzurri sia ancora forte e sincero.

A 26 anni non ancora compiuti il difensore belga ha trascorso fermo per infortunio la cifra mostruosa di 1076 giorni. Veniva considerato il profilo su cui costruire il futuro, si è perso. Ma è ancora incredibilmente legato ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da golden boy a disperso: Inter, si rivede Vanheusden, l'ex prodigio ancora sotto contratto

