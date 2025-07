The Busking Contest 2025 | musica di strada talento e passione nel cuore del Tigullio

La quarta edizione di The Busking Contest 2025 celebra il talento e la passione dei musicisti di strada nel cuore del Tigullio, offrendo un palcoscenico unico ai giovani artisti italiani. Con 18 talenti selezionati, l’evento si svolgerà a Rapallo e Chiavari, portando musica autentica e coinvolgente direttamente nelle passeggiate a mare. Preparatevi a scoprire i nuovi volti della musica italiana: ecco i nomi che faranno parlare di sé in questa emozionante edizione.

Annunciati i nomi dei 18 artisti qualificati all’unico contest in italia per musicisti e cantautori di strada, The Busking Contest. Si esibiranno nelle due tappe di qualificazioni a Rapallo (Ge), Sabato 12 Luglio, e Chiavari (Ge), Venerdì 18 Luglio, in passeggiata a mare, dalle 21:15. I 18 artisti qualificati: ecco i nomi selezionati per l’edizione 2025. Cresce e si consolida nel panorama musicale italiano la quarta edizione di The Busking Contest, l’unico concorso nazionale interamente dedicato ai musicisti e cantautori di strada. Con ben 203 iscritti, il contest ha registrato un nuovo record di partecipazione, segno del crescente interesse per un format che coniuga musica dal vivo, contesto urbano e scoperta del talento emergente. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - The Busking Contest 2025: musica di strada, talento e passione nel cuore del Tigullio

