Dybala e Paredes vacanze insieme prima del raduno | relax al mare con le famiglie

rilassatezza condivisa. Prima di riprendere gli allenamenti, i due campioni hanno scelto di godersi momenti di spensieratezza al mare con le rispettive famiglie, ricaricando le energie e rafforzando i legami lontano dai riflettori. Un modo per tornare carichi e motivati alla nuova avventura in giallorosso, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi e sfide emozionanti.

Manca sempre meno al ritorno a Trigoria, ma per qualche ora ancora c'è spazio per l'ultimo respiro di libertĂ . I calciatori della Roma si preparano a ritrovare il campo e il sudore del "Fulvio Bernardini", dove il 13 luglio scatterĂ ufficialmente la nuova stagione. Intanto, però, Paulo Dybala e Leandro Paredes si sono concessi gli ultimi giorni di vacanza insieme, lontani dai riflettori del calcio e immersi in un'atmosfera fatta di sole, mare e famiglia. Da Miami al relax in riva al mare. I due argentini hanno condiviso gran parte della pausa estiva. Dopo una prima tappa a Miami, dove tra eventi e relax hanno vissuto qualche giorno a stelle e strisce, i due compagni di squadra si sono spostati con le rispettive mogli in una localitĂ balneare non meglio specificata, ma che dalle foto pubblicate trasmette tutta la pace di un ritiro rigenerante.