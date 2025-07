Eurojrs di nuoto a Samorin è grande Italia | vinta la classifica per nazioni

L’Italia si laurea campione agli Eurojrs di nuoto a Samorin, conquistando il primo posto nella classifica per nazioni grazie a un’impressionante raccolta di medaglie: 4 ori, 7 argenti e 3 bronzi. Le giovani promesse azzurre, guidate dal tecnico Marco Menchinelli, hanno dimostrato talento, determinazione e spirito di squadra. Segui le nostre dirette e i contenuti esclusivi per rivivere ogni emozione di questa storica impresa!

Gli azzurri, guidati dal tecnico responsabile della nazionale giovanile Marco Menchinelli, chiudono gli europei juniores a Samorin, in Slovacchia, con 14 medaglie (4 ori, 7 argenti e 3 bronzi). Nell'ultima giornata degli europei juniores a Samorin, in Slovacchia, l'Italia conquista una medaglia d'oro con la 4×100 mista femminile e una di bronzo con Emma Vittoria Giannelli nei 400 stile libero.

