Chiara Ferragni prima foto con la nipotina Lea | Fiera di essere zia

Chiara Ferragni, icona di stile e influencer di successo, ha condiviso un momento di pura emozione: la sua prima foto con la nipotina Lea, nata il 5 luglio 2025. La fashionista si mostra fiera e felice di essere diventata zia per la seconda volta, celebrando l’arrivo di questa piccola meraviglia. Un dolce capitolo della sua vita che rende ancora più speciale il suo percorso di famiglia. La gioia di Chiara si legge nelle sue parole e negli occhi pieni d’amore.

Chiara Ferragni racconta la gioia di essere diventata zia per la seconda volta, celebrando la nascita della nipotina Lea, figlia di Francesca Ferragni. La prima foto di Chiara Ferragni con la nipotina Lea. Visualizza questo post su Instagram “Benvenuta al mondo Lea. 5 luglio 2025. Orgogliosa di essere zia per la seconda volta”, sono queste le parole con cui Chiara Ferragni ha celebrato l’arrivo di Lea. La piccola, frutto dell’amore di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, è entrata a far parte della famiglia Ferragni e l’influencer non potrebbe essere più felice. Chiara ha pubblicato uno scatto in cui culla fra le braccia la neonata in ospedale, sorridente e bellissima, condividendo su Instagram la sua gioia. 🔗 Leggi su Dilei.it