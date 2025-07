Resta in mutande e gli lanciano il pane sul palco | concerto movimentato per Tony Effe – I VIDEO

Una serata all’insegna dell’imprevedibile e della spontaneità quella vissuta da Tony Effe al Circo Massimo. Rimanere in mutande, un pane lanciato sul palco e tanti momenti di pura energia hanno reso il concerto indimenticabile. Tra risate e sorpresa, l’artista ha dimostrato che anche gli imprevisti possono trasformarsi in spettacolo. La musica, l’ironia e la passione hanno fatto da cornice a una serata che i fan non dimenticheranno facilmente.

Ieri sera, domenica 6 luglio, per Tony Effe è stato un concerto al Circo Massimo all’insegna dell’imprevisto. Durante l’esibizione, l’artista ha avuto un imprevisto con il proprio abbigliamento, ritrovandosi senza pantaloni durante l’esibizione con la Dark Polo Gang sulle note di “Sportswear”. A complicare ulteriormente la situazione, qualcuno tra il pubblico ha lanciato del pane sul palcoscenico. “Chi è che tira il pane oh? Il cibo non si tira! Chi è stato? Sei stato tu? No, il cibo non si tira eh. Peccatore, andrai all’inferno”, ha detto Tony Effe. @livefromitalia Tony canta “Sportswear” con la DPG ma cadono i pataloni???? #TonyEffe #Concerto #DarkPoloGang? suono originale – LIVE FROM ITALIA @livefromitalia Dal pubblico tirano il pane sul palco a Tony lui risponde così, bravo???? #TonyEffe #Concerto? suono originale – LIVE FROM ITALIA L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Resta in mutande e gli lanciano il pane sul palco: concerto “movimentato” per Tony Effe – I VIDEO

