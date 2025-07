IT Wallet i nuovi documenti che potrai caricare Svolta totale | non solo patente e tessera sanitaria

IT Wallet sta rivoluzionando il modo in cui gestiamo i nostri documenti, andando oltre patente e tessera sanitaria. Con un unico portafoglio digitale sullo smartphone, potrai conservare e accedere facilmente a tutti i tuoi documenti più importanti, semplificando la vita quotidiana. Questo progetto innovativo rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più digitale e integrato, in linea con le iniziative europee previste per il 2026. La svolta totale è ormai alle porte.

Un unico portafoglio digitale sul proprio smartphone, dove conservare tutti i più importanti documenti personali: è questo l'obiettivo del progetto italiano IT Wallet, pensato per semplificare la vita dei cittadini e armonizzarsi con l'iniziativa europea del portafoglio digitale previsto per il 2026. Il progetto sta entrando in una fase decisiva: due decreti attuativi sono attualmente in fase di definizione da parte dei ministeri dell'Economia e della Pubblica Amministrazione. Nel frattempo, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha redatto le prime linee guida tecniche su come dovrà funzionare il sistema, che ora sono al vaglio del Dipartimento per l'Innovazione.

