Cremona minacce alla ex nonostante le misure restrittive | arrestato 34enne

Nonostante le misure restrittive, le minacce alla ex si sono ripetute, portando all'arresto di un 34enne pregiudicato di Cremona. I carabinieri hanno agito prontamente, garantendo che la legge venisse applicata senza compromessi. Questo episodio evidenzia l’importanza di monitorare e intervenire tempestivamente contro chi viola le restrizioni, proteggendo le vittime e mantenendo l’ordine pubblico. La giustizia fa sentire la sua voce.

Cremona, 7 luglio 2025 – Nuove minacce alla ex e così per un 34enne, pregiudicato e sottoposto a misure restrittive della libertà , sono scattate le manette. I carabinieri della stazione di Cremona ieri pomeriggio hanno arrestato l' uomo secondo quando disposto dal Tribunale Ordinario di Parma. Il provvedimento è scaturito dall’ aggravamento della misura cautelare già applicata nei confronti dell’uomo, consistente nell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, permanenza notturna in casa e divieto di dimora nella regione di residenza della vittima, nell’ambito di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia avvenuto e denunciato fuori regione nel 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it