Sciopero treni possibili disagi dalle 21 alle 18 di martedì 8 luglio

Preparati a possibili disagi nei trasporti ferroviari in Lombardia: lo sciopero nazionale, indetto da Cub Trasporti e Sgb, coinvolgerà i treni dalle 21 di lunedì 7 luglio alle 18 di martedì 8 luglio. Un'occasione per riflettere sulle sfide del settore e sull'importanza di un sistema più efficiente ed equo. Ti invitiamo a pianificare in anticipo i tuoi spostamenti e a rimanere aggiornato sugli eventuali sviluppi.

LA MOBILITAZIONE. Avrà ripercussioni anche in Lombardia lo sciopero nazionale del settore ferroviario indetto dai sindacati Cub Trasporti e Sgb: l’astensione è in programma dalle 21 di lunedì 7 luglio alle 18 di martedì 8. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sciopero treni, possibili disagi dalle 21 alle 18 di martedì 8 luglio

