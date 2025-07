Calciomercato Inter | Ederson al posto di Calhanoglu? La stagione 2023-24 può spiegare perché Chivu avrebbe bisogno di uno come il centrocampista atalantino…

Il calciomercato dell'Inter potrebbe riservare sorprese, con Ederson al posto di Calhanoglu. Ma perché Chivu avrebbe bisogno di un centrocampista come lui? La risposta sta nei numeri e nelle caratteristiche che Ederson ha affinato nelle ultime stagioni, rendendolo un elemento chiave nel centrocampo nerazzurro. Prelevato dall'Atalanta, il suo ruolo si è evoluto rapidamente, rivelandosi fondamentale per le strategie della squadra. E questa scelta potrebbe essere il punto di svolta per la stagione 2023-24...

Calciomercato Inter: Ederson al posto di Calhanoglu? La scorsa stagione può spiegare perché Chivu avrebbe bisogno di lui: numeri e caratteristiche. Prelevato dalla Salernitana nell'estate del 2022, Éderson ha giocato tre stagioni nel cuore dell' Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma è nell'annata 2023-24 che il suo percorso ha subito un'accelerazione impressionante, trasformandolo da solido mediano a centrocampista totale e fattore decisivo anche in zona gol. Con 7 reti, ha vissuto la sua migliore stagione realizzativa di sempre, diventando un'arma in più nell'arsenale offensivo della Dea. Il suo contributo non è stato casuale, ma il frutto di un'evoluzione che lo ha reso pericoloso in molteplici situazioni di gioco.

