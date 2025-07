Lite tra due donne in strada per una mancata precedenza | i mariti le vedono e si picchiano tra loro

Una semplice discussione per una mancata precedenza si è trasformata in un vero e proprio caos tra due coppie, coinvolgendo anche i rispettivi mariti. L’episodio, avvenuto in via Casilina, ha attirato l’attenzione degli automobilisti, che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. La scena surreale ha messo in luce come piccoli malintesi possano degenerare in situazioni di tensione, richiedendo l’intervento dei carabinieri per placare gli animi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda sorprendente.

Una lite tra due donne per una mancata precedenza si è trasformata in una scazzottata tra i rispettivi mariti in mezzo alla strada, su via Casilina. Gli automobilisti di passaggio hanno chiamato i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

