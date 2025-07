Il Napoli accontenta la richiesta di Noa Lang | dettagli contratto e visite mediche | CMIT

Il Napoli ha finalmente accontentato le richieste di Noa Lang, definendo dettagli contrattuali e visite mediche. Dopo un lungo corteggiamento che aveva visto anche il tentativo del Milan nel 2022, il talento olandese si prepara ora alla sua avventura in Serie A con la maglia azzurra. La sua carriera ha preso una svolta decisiva, e i tifosi partenopei sono impazienti di vederlo in azione. Noa Lang sta per iniziare una nuova sfida, e il suo impatto promette di essere notevole.

Esaudite le richieste del calciatore olandese, pronto alla nuova avventura in Serie A: lo voleva il Milan, ora c’è il Napoli. Nel 2022, dopo lo Scudetto, il Milan era vicinissimo ad acquistare il giocatore olandese. L’affare con il Club Bruges ha subito una frenata improvvisa, nonostante i lunghi corteggiamenti tra il ragazzo e Paolo Maldini. Alla fine Noa Lang rimase un altro anno in Belgio, prima di trasferirsi definitivamente al PSV. Noa Lang è il nuovo acquisto del Napoli (ANSA) Calciomercato.it La squadra di Antonio Conte ora è pronto ad accogliere il gioiellino di Capelle aan den IJssel, a due passi da Rotterdam. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Napoli accontenta la richiesta di Noa Lang: dettagli contratto e visite mediche | CM.IT

