Maltempo a Napoli alberi crollati al Vomero a Posillipo tombini scoppiati e scooter trascinati dalla pioggia

Il maltempo imperversa su Napoli, trasformando le sue strade in scenari di caos e sorpresa. Alberi caduti, tombini scoppiati e scooter trascinati dalla furia della pioggia: un quadro che evidenzia l'imprevedibilità degli eventi atmosferici. La città si mobilita per fronteggiare i danni e tutelare la sicurezza dei cittadini. Scopriamo insieme come Napoli sta affrontando questa sfida e cosa ci aspetta nelle prossime ore.

Gli effetti del nubifragio. Raffica di alberi crollati. Più di 120 gli interventi - Una notte di tempesta ha messo a dura prova la nostra provincia, con oltre 120 interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile a causa di nubifragi, raffiche di vento e alberi caduti.

