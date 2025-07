Nel bene nel male nella lotta | da Livorno a Bari il mondo del calcio abbraccia Igor Protti dopo il suo annuncio

Nel cuore pulsante del calcio italiano, il legame tra tifosi e icone del passato si rafforza nei momenti di difficoltà. Da Livorno a Bari, la passione si trasforma in un abbraccio collettivo per Igor Protti, che ha annunciato pubblicamente la sua battaglia contro la malattia. Un gesto di solidarietà che dimostra come, nel bene e nel male, il calcio sia molto più di uno sport: è una grande famiglia pronta a sostenersi sempre. Forza Igor!

“Nel bene, nel male, nella lotta. Forza Igor”. Con uno striscione sotto casa i tifosi del Livorno hanno deciso di stare accanto a Igor Protti dopo l’annuncio di una grave malattia da parte dello stesso ex attaccante sui social. “Sono senza parole, vi voglio bene”, ha risposto Protti pubblicando il video sulla sua pagina Instagram. Livorno, ma non solo. Anche i tifosi del Bari hanno appeso uno striscione fuori dallo stadio San Nicola: “Igor lotta da ultras”, la dedica dei tifosi pugliesi. “Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. E come sempre so di non essere solo “, ha dichiarato Protti in un post social nella giornata di sabato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Nel bene, nel male, nella lotta”: da Livorno a Bari, il mondo del calcio abbraccia Igor Protti dopo il suo annuncio

In questa notizia si parla di: bene - livorno - igor - protti

Poule scudetto serie D | Sambenedettese-Livorno 2-3, le pagelle: Hamlili sontuoso, bene Malva - Inizia con una vittoria il cammino del Livorno nella Poule scudetto di Serie D. Gli amaranto, dopo una rimonta entusiasmante, superano la Sambenedettese per 2-3 allo stadio Riviera delle Palme.

Il post sui social di Igor Protti ex attaccante e simbolo del Livorno, corredato da una foto che lo vede in un letto di ospedale Vai su Facebook

La partita più difficile per Igor Protti: Ho uno sgraditissimo ospite. Di cosa è malato l'ex re dei bomber della Serie A, il toccante messaggio alla famiglia; Igor Protti e l’annuncio della malattia: «È una partita durissima». Ondata di affetto per il bomber: «Siamo tutti con te»; Igor Protti, il drammatico annuncio sui social: «Sono malato, mi aspetta una partita durissima».

Igor Protti: che malattia ha e come sta oggi l’ex attaccante del Livorno - Igor Protti rivela di avere un tumore: ecco che malattia ha, come sta oggi e cosa ha detto l’ex attaccante del Livorno sul suo percorso di cura ... Secondo tag24.it

Igor Protti malato, chi è l'ex attaccante di Livorno e Lazio: «È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere» - La sua malattia è diventata notizia di dominio pubblico con Igor Protti, ex attaccante di 57 anni, che è stato inondato dall'affetto ... Riporta msn.com