Chi sono i gruccioni e perché questi coloratissimi uccelli hanno fermato i lavori per la galleria TAV

I gruccioni, eleganti e vivaci uccelli migratori, sono protagonisti di questa storia di tutela ambientale che ha fermato temporaneamente i lavori per la galleria TAV tra Lonato e Desenzano. La loro presenza nel cantiere ha acceso un importante dibattito sulla conservazione della biodiversità , dimostrando come obiettivi di sviluppo e rispetto per la natura possano andare di pari passo. Continua a leggere per scoprire come si è arrivati a questa decisione e cosa ci insegna questa vicenda.

I lavori per la TAV tra Lonato e Desenzano sono stati sospesi temporaneamente per proteggere una colonia di gruccioni, uccelli migratori coloratissimi e protetti, che hanno scelto il cantiere come sito di nidificazione. Riprenderanno una volta finita la stagione riproduttiva. L'alternativa sarebbe stata distruggere i nidi e uccidere uova e pulli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

