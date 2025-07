Dazi senza via d’uscita ultimatum slitta ancora | il Made in Italy rischia 40 miliardi

La questione dei dazi minaccia di mettere in ginocchio il Made in Italy, con una perdita stimata di 40 miliardi di euro. Mentre l’Unione Europea si prepara all’eventualità di un No Deal, si cercano soluzioni innovative per salvaguardare le imprese italiane. Tra le proposte, quella di usare i fondi del PNRR come salvataggio strategico. La sfida è ora trovare una via d’uscita prima che sia troppo tardi, perché il futuro del nostro export è in gioco.

Intanto l'Ue continua a prepararsi per l'ipotesi di un No deal. Mentre a Bruxelles si riflette sui contro dazi da 91 miliardi di euro, Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, rilancia l'ipotesi presentata ieri da Raffaele Fitto: utilizzare i fondi del Pnrr come risorsa per sostenere le aziende colpite dai dazi.

