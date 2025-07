Donnarumma si difende | Non volevo far male a Musiala sto male

Donnarumma si difende: “Non volevo far male a Musiala, sto male”. Dopo l’incidente durante la partita di Coppa del Mondo per Club, il portiere del PSG esprime il suo dispiacere, sottolineando la sua intenzione di non arrecare danno e condividendo il suo stato d’animo provato. La vicenda ha acceso i social, ma Gianluigi si mostra determinato a chiarire la propria posizione e a superare questo momento difficile.

Gianluigi Donnarumma è finito nel mirino dei social dopo l'infortunio procurato a Jamal Musiala durante la sfida di Coppa del Mondo per Club tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. "Sono molto scosso da quanto accaduto, non era sicuramente mia intenzione far male a Musiala", ha dichiarato il numero uno della Nazionale che ha fatto sapere alla Gazzetta dello Sport, tramite il suo procuratore Vincenzo Raiola, di essere molto dispiaciuto e preoccupato per il grave infortunio occorso all'attaccante del Bayern Monaco in occasione del Mondiale per Club. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma) Le accuse social e l'attacco di Neuer.

Neuer attacca Donnarumma: "Non può uscire così su Musiala, sa di poter fare male" - Nel mondo del calcio, le tensioni tra giocatori sono all’ordine del giorno, e l’ultima controversia coinvolge Neuer e Donnarumma su Musiala.

Courtois difende #Donnarumma: «Giusto che sia uscito. Quando un attaccante va a contrasto, non si preoccupa se ci colpisce» «È stata pura sfortuna. #Musiala si è fatto male successivamente, incolpare il portiere è ingiusto». Vai su X

Manuel #Neuer all’attacco dopo il grave infortunio di Musiala in seguito allo scontro con Donnarumma ”Non puoi uscire in quel modo. Se lo fai, significa che sei consapevole di poter far male al tuo avversario. Sono andato da lui e gli ho detto: ‘Non vuoi an Vai su Facebook

Orsi difende Donnarumma: "Neuer ha sbagliato! Quando è uscito..." - Il centrocampista tedesco ha avuto la peggio sull'uscita bassa del portiere del Psg che, travolgendolo, gli ha causato ... Segnala lalaziosiamonoi.it

Donnarumma e l'infortunio di Musiala: «Sto male, ma non mi sento in colpa». Gli insulti social e il whatsApp inviato durante l'intervallo - «Sono molto scosso da quanto accaduto, non era sicuramente mia intenzione far male a Musiala». msn.com scrive