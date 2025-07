Mario Adinolfi | Dopo i 34 Kg persi all'Isola voglio continuare a dimagrire Fucili contro gli omosessuali? Non sono un mostro

Mario Adinolfi, reduce da un incredibile percorso di trasformazione all’Isola dei Famosi 2025, ha condiviso con entusiasmo i suoi progressi, tra cadute, sfide e momenti difficili. Dopo aver perso 34 kg, ora desidera continuare a migliorarsi, affrontando anche temi delicati come il dolore personale e le polemiche. In questa intervista esclusiva, Adinolfi svela la sua verità e si impegna a superare ogni ostacolo, dimostrando che la forza interiore può cambiare ogni destino.

Mario Adinolfi svela tutti i retroscena della sua esperienza all'Isola dei famosi 2025. In un'intervista a Fanpage.it ripercorre le tappe di questa esperienza: le cadute e il grave malore, la promessa alla figlia Clara, il dolore del suicidio della sorella Ielma, l'odio percepito nei suoi confronti: "Mi faceva stare molto male". Poi la replica alle polemiche: "Non ho mai invocato i fucili contro gli omosessuali, né odio le donne. Non sono un mostro orrendo". 🔗 Leggi su Fanpage.it